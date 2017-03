Svampe erstatter benzinen i din bil – vejen til en grønnere fremtid

Fokus er på:

hvordan vi påvirker miljøet og klimaet

hvad biobrændsel er og hvordan det fremstilles

hvordan skimmelsvampe udnyttes som enzymfabrikker

hvad enzymer er og hvordan de fungerer i denne sammenhæng

Ønskes der et særligt fokus på ét eller flere af ovennævnte fokuspunkter, kan det sagtens arrangeres. Oplægget kan også uddybes i forhold til, hvordan skimmelsvampe og/eller enzymer bruges i andre industrier, eller hvordan processen fra jordprøve til færdigt produkt hænger sammen for skimmelsvampe såvel som for enzymer.