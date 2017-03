SydhavnsCompagniet - hvordan gøres hverdagens rod til et stykke akademisk arbejde

Foredraget tager udgangspunkt i min ph.d.-afhandling, hvor jeg undersøger, hvordan der etableres rammer for, at der kan skabes forandring for det enkelte menneske, og hvordan forandringen opleves af de involverede. Jeg belyser, hvilke metoder SydhavnsCompagniet anvender og hvilke overvejelser de har. Samtidig analyserer jeg, hvordan deres strategier opfattes af brugerne, de frivillige og aktiverede, og hvordan de indgår i forandringsprocesser.