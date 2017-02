Take a Stand! – reduktion af siddetid på kontorarbejdspladsen

Stillesiddende adfærd og fysisk inaktivitet er udbredt i vores del af verden. Mange er fysisk inaktive i fritiden og har derudover et stillesiddende arbejde bag et skrivebord. Dette kan have betydning for helbredet, fx i form af øget risiko for overvægt, diabetes og hjertekarsygdomme.

Formålet med Take a Stand! var at få personer, der arbejder på kontor, til at sidde mindre ned i løbet af arbejdstiden. Take a Stand! blev afprøvet på fire forskellige arbejdspladser i perioden november 2013 til juni 2014.

Dette foredrag handler om hvad Take a Stand! er for en indsats, samt hvilke resultater vi har fundet. Deltagerne får viden, der kan motivere dem til at reducere deres siddetid på arbejdet, samt inspiration til, hvordan de konkret kan gøre det – både personligt og i fællesskab med andre på arbejdspladsen. Undervejs vil der være én eller flere øvelser, hvor deltagerne selv tager stilling til hvordan de kan reducere deres siddetid.