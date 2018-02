Tarmens bakterier og deres betydning for sundheden/The gut bacteria and their influence on health

Livmoderen bliver betragtet som et nogenlunde bakterie-frit miljø, og det lille barn møder derfor for første gang bakterier, når det fødes. Her, helt tidligt, bliver bakteriefloraen i tarmen (og på andre overflader) etableret.

Det er en vigtig begyndelse på uddannelsen af menneskets immunsystem og et vigtigt element i menneskets fremtidige ernæring – det er nemlig bakterierne i tarmen, som hovedsageligt er ansvarlige for etableringen af et sundt immunsystem, og det er også disse mikroorganismer, der hjælper os med at nedbryde og optage vores mad.

Den bakterieflora, som vi bærer rundt på, og som altså etableres, når vi er små, kan i høj grad påvirke vores helbred – både det fysiske og det psykiske. Det sker igennem den måde, bakterierne arbejder sammen med vores immunsystem på. Der er forskellige typer bakterier – blandt andet dem, som altid vil forsøge at give sygdom (patogener) og dem, som vi har brug for i vores tarm (kommensaler eller symbionter) som eksempelvis mælkesyrebakterier.

I dette foredrag vil der blive fortalt om, hvorfor immunsystemet er så afhængigt at tarmfloraen, hvilke sygdomme, man ved, hænger sammen med tarmen og lidt om 'hygiejne-hypotesen', som er en teori om, hvorfor så mange har allergi og astma i den vestlige verden.

English:

The gut harbors millions of bacteria and microorganisms, which are more important to the function of the body than previously assumed. Together, these micro-inhabitants are in fact one of the most important organs of the body starting from birth. Why they are so important and what we know about them, you will learn from this lecture.