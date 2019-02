Hvert år går tiden lidt langsommere, og klimaforandringerne bremser tiden yderligere

Det er sikkert de færreste, der har hørt om deltaT, og at der skulle være et problem med det. Ikke desto mindre er det noget, der har betydning for os i hverdagen. Ikke dagligt, men fra år til år.

Lige for tiden er vi nødt til at stille vores ure cirka et halvt sekund frem hvert år, og på sigt har det også betydning for fremtidige klimaforandringer, da dagene bliver længere.

Tidsforskellen deltaT skyldes, at jordens rotation bliver langsommere. Årsagen er en opbremsning hovedsageligt forårsaget af Månen. Nu viser ny forskning, at hvis polarsisen smelter, vil det forstærke denne opbremsning.

Det er derfor en ekstra grund til, at vi skal reducerer CO2 udledningen. Så er vi selv med til at udskyde klimaforandringer, som vi på lang sigt ikke kan undgå. Kender vi deltaT tilbage i tiden, kan det fortælle om tidligere klimaforandringer.

