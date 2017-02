Tilfredse lærere - tilfredse elever! Om lærertrivsel, lærer-elev-relationer og konsekvenser for skoleudvikling

Folkeskolen har fået nye udfordringer som påvirker lærernes trivsel, og som derved rammer elevernes læring og udivkling. Lærernes (manglende) trivsel påvirker deres måde at skabe relationer på, mens netop lærer-elev relationer er med til at skabe elevernes læringsmiljø. Forskningen kan nu bekræfte, at lærerne har brug for at trives for at kunne løfte deres professionelle opgaver, og at eleverne har ret til en lærer, der trives.

Mit foredrag bygger på de følgende fire spørgsmål og forskningens svar på dem: Hvilke faktorer er belastende/stressende i lærerprofessionen? Hvad er belastning og trivsel og hvordan forholder de to begreber sig til hinanden? Hvad er arbejdsrelateret trivsel i en skolekontekst, og hvad har det med lærer-elev-relationen at gøre? Hvorfor er lærer-elev-relationen afgørende for elevernes læring? Hvad kan denne viden bidrage med til skoleudviklingsarbejdet? Hvorfor skal og hvordan kan lærerne og deres viden inddrages i skoleudviklingsprocesser?