Tillid i socialt arbejde med børn og unge – Hvad kan man gøre for at skabe den?

Vi hører altid om, at børn og unge skal inddrages i deres egne sociale sager - og at de skal inddrages reelt og oprigtigt. Men vi hører ligeså ofte om de såkaldte bindestregs-sager, hvor børn og unge ikke er blevet set og hørt, med dårlige sagsforløb til følge. Tillid synes at have et potentiale til at komme nærmere en god inddragelsespraksis og oplægget giver indspark til, hvad tillid giver af muligheder for inddragelse.

Foredraget tager udgangspunkt i et større forskningsprojekt om tillid i socialt arbejde, hvor de forvaltningsmæssige rammer belyses ud fra en forestilling om, at den måde man organiserer det sociale arbejde på, har stor betydning for relationsdannelsen mellem socialarbejder og det konkrete barn eller unge. Ved hjælp af illustrative eksempler, diskuteres tillidsbegrebet og dets potentialer i socialt arbejde, og der inviteres til løbende refleksion og dialog om de positioner man som socialrådgiver/socialarbejder arbejder med. Michael Christensen er Ph.d og adjunkt på Professionshøjskolen Absalon og har i de seneste 10 år beskæftiget sig med socialforvaltninger og mødet mellem børn, unge og socialarbejdere.