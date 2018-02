Tissø-vikingerne og kulten

På den vestlige bred af Tissø ligger en kongsgård fra 550-1050. Pladsen er den bedst belyste af sin art i Nordeuropa. Her byggede man prægtige haller og huse, som kongen og hans følge tog ophold i, når de var på stedet. Her mødtes man fra nær og fjern på særlige tider af året. Tissø er den plads i Danmark, hvorfra man har flest smykker og amuletter med motiver fra den nordiske religion.

Vi skal høre om de mange aspekter af religionen og ritualerne fra ofringer til særlige bygninger, der er fundet netop her, og som man ikke kan læse sig til i de skriftlige kilder. Vi kommer en lille smule nærmere på de ritualer og tanker, som vikingerne havde og udførte. Her ofrede man til guderne og havde særlige ritualer i forbindelse med opførelsen af de store haller. På håndværkspladsen havde man sin helt egen endestation for kranier og lemmeknogler fra dyr, som man havde anvendt i kulten, og man lukkede pladsen ved et ganske særligt offer i midten af 1000-tallet.