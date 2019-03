Udkig til Universet fra Hawaii

Hawaii, udkigspost for verdens bedste teleskoper og arnested for store astronomiske opdagelser bl.a. fundet af 'usynlige stjerneøer' i det kosmiske ocean. Et poetisk sammenfald givet Hawaii's polynesiske søfarertradition.

Hawaii har til alle tider vœret tœt forbundet med stjernehimlen og en søgen efter nye horisonter. Fra de tidlige polynesere, der krydsede de Stillehavet i store oceandygtige kanoer og fandt vej til Hawaii ved at navigere efter

stjernene, til vore dage, hvor Mauna Kea Observatoriet på Hawaii er hjemsted for verdens førende teleskoper. Blandt de største astronomiske opdagelser fra Hawaii er fundet af 'usynlige' støvindhyllede fjerne galakser - en opdagelse som jeg var heldig at bidrage til. Jeg vil give en personlig beretning om, hvordan vi opdagede denne nye type af galakser, hidtil ukendte øer af stjerner i universet og hvordan vi ved hjælp af teleskoper på Hawaii og andre steder har brugt de sidste 10 år på at forstå, hvordan disse mystiske galakser passer ind i vores forståelse af galaksedannelse og udvikling.