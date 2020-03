Vægttab, faste og døgnrytme i et socialt og fysiologisk perspektiv

Vægttab kan være svært at opnå – og endnu sværere at vedligeholde. I dette foredrag vil sociolog og ph.d.-studerende, Natasja Bjerre Martinsen, fortælle om nogle af de udfordringer og barrierer, vi møder, når vi prøver at tabe os. Humanfysiolog og ph.d.-studerende, Marie Møller Christensen, vil fortælle om kroppens døgnrytme og hvordan man kan tilpasse sine spisetider til kroppens døgnrytme for at tabe sig. Natasja og Marie arbejder til dagligt på Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor de forsker i, om man kan opnå et vægttab og forebygge diabetes ved at spise alle sine måltider inden for 10 timer om dagen og derved faste de sidste 14 timer af døgnet. Derudover undersøger de hvilke fordele og udfordringer, der er ved sådan en livsstilsændring i et samfund, hvor måltider i høj grad er styret og påvirket af vores sociale liv.