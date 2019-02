Vær med til at skabe den menneskelige algoritme

Omkring dig buzzer computeren og mobilen. Dine enheder er SMARTE, de styres af algoritmer, der gør livet nemmere for dig. Men nogle gange bliver det også for meget; f.eks. når Facebook ved, hvad du sidst googlede. Hos ScienceAtHome forsker vi i hybrid intelligens; vi kæder menneskelig intuition sammen med algoritmer, fordi vi har ambitionen om at finde den bedste løsning for os mennesker. På denne workshop får du muligheden for at være med til banebrydende og fascinerende forskning, hvor alle over 13 år kan deltage.