Var der virkelig en vikingetid?

Stenalder, bronzealder, jernalder ...

De fleste kender den videnskabelige metode til at inddele oldtidens kulturudvikling. Hertil kommer en vikingetid, der blev indført som en politisk manifestation efter nederlaget i 1864. Danskerne skulle varme sig ved tanken om en tidligere nordisk storhedstid.

Og det gør vi stadig. Med vikingemarkeder, vikingespil og en økonomisk ganske attraktiv bid af turistindustrien. Alle synes at vide, hvad en viking er, men på et akademisk grundlag er det vanskeligt at trænge dybene ned i perioden, og det er ofte svært at besvare selv simple spørgsmål om vikingetiden.

En historiker vil uden tøven sige, at vikingetiden indledtes med plyndringen af klosteret på Lindisfarne i år 793 – men hvad har denne begivenhed betydet for den skandinaviske bonde? Ikke meget. Men nogenlunde samtidigt erstattedes æggen i hans jernkniv med et helt nyt materiale: Stål. Det var en teknologisk revolution, som en meget stor del af befolkningen fik gavn af.