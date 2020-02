Verdens giftigste bid – de drabelige effekter af toksiner fra slanger og edderkopper

Hvert år bliver millioner af mennesker bidt af giftige dyr, særligt slanger, hvilket WHO kategoriserer som værende en af de mest oversete tropesygdomme, med mere end 100.000 årlige dødsfald som følge af slangebid alene.

Med eksempler fra en fascinerende verden af giftige slanger og edderkopper fortæller jeg om, hvordan toksiner i giften virker på kroppen, og hvordan modgift fremstilles. Samtidig diskuteres problemstillingerne omkring den nuværende behandling, og hvordan bioteknologi kan være med til at løse et stort samfundsproblem.

The talk is also available in English.