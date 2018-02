Verdens tyndeste legoklodser - To-dimensionel materialefysik

Et to-dimensionelt materiale er et materiale der består af et enkelt eller ganske få lag af atomer. Der er flere grunde til at to-dimensionelle materialer er interessante. For det første har grafen nogle meget unikke fysiske egenskaber som man ikke ser i traditionelle tre-dimensionelle materialer. For det andet så giver to-dimensionelle materialer mulighed for at kunne fremstille meget kompakte elektroniske komponenter, alene på grund af tykkelsen. For det tredje så kan forskellige to-dimensionelle materialer sættes sammen, lidt ligesom legoklodser, og håbet er dermed at kunne skræddersy et materiales fysiske egenskaber ved at bygge forskellige to-dimensionelle materialer oven på hinanden. I dette foredrag vil jeg med udgangspunkt i konkrete eksempler præsentere både teknologiske og forskningsmæssige aspekter af udviklingen inden for to-dimensionelle materialer.