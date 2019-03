Videnskaben bag knasende og sprøde vandmands-chips

Fremtidens mad skal ikke kun være sund og bæredygtig, men skal også være velsmagende. I takt med at jordens befolkning vokser, bliver det mere og mere nødvendigt at se os omkring efter nye næringskilder. Vandmænd er en uudnyttet ressource fra havet, men de fleste forbinder dem med et ulækkert slimet dyr på stranden, der ikke ligefrem indbyder til at blive spist. Hvorfor så overhovedet spise vandmænd?

Vandmandsbestandene er i vækst i modsætning til fleste af de fisk vi spiser og kan være en medvirkende årsag til uorden i økosystemer. Så hvorfor ikke spise os ud af problemerne og gøre dem delikate på samme tid? Tag med på en rejse ind i naturvidenskaben bag det at forvandle vandmænd til en sprød delikatesse, og udfordre din egen smagssans undervejs.