Virker Verdensmålene?

Vedtagelsen af de 17 verdensmål i FN er på mange måder en milepæl i internationalt samarbejde. Ikke alene blev de vedtaget med opbakning fra alle landes statsledere, de var også resultatet af diskussioner blandt mange andre end diplomater. Det lykkedes for første gang at få målene til at handle om social udvikling, klima og økonomi, og målene gælder alle verdens lande – ikke kun de fattige.

Foredraget handler om hvad verdensmålene er for noget, hvordan de blev til, om de kommer til at spille nogen vigtig rolle, og om de har betydning for Danmark.

I forskningen er der de, der mener at internationale vedtagelser før eller siden vil påvirke alle lande. Andre mener at landene er så forskellige, at de ikke påvirkes af uforpligtende internationale erklæringer. Hvad skal man tro? Hvad taler for det ene og hvad taler for det andet? Og tegner verdensmålene til at få betydning?