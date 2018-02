Voldens veje – danske fremmedkrigere i Mellemøsten

I de seneste år er cirka 150 danskere rejst til Mellemøsten for at kæmpe, og langt de fleste har meldt sig til jihadistiske oprørsbevægelser. Maja Touzari Greenwood har igennem et årelangt interviewforløb forsøgt at spore sig ind på, hvad der får unge danskere til at træffe sådan en beslutning, hvordan oplevelsen af at kæmpe former dem, og hvordan de bedst vender hjem til Danmark igen.

Dette foredrag vil fortælle om en søgen på værdighed og en mening med livet, som går voldens vej, og hvorfor det er vigtigt at forstå kampens eksistentielle elementer for bedst at reintegrere hjemvendte fremmedkrigere.