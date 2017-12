For bibliotekerne

Bibliotekerne i hele landet kan tilbyde forløbet til så mange klasser, som de ønsker. Materialerne stilles til rådighed fra den 3. - 26. april i forbindelse med Forskningens Døgn og kan efterfølgende bruges til aktiviteter på biblioteket.

Selve workshoppen tager op til to timer, og alle aktiviteterne er udviklet med henblik på at være selvforklarende, så eleverne ikke behøver en voksen til at sætte i gang og holde dem kørende.

Opsætningen på biblioteket kræver plads til en skoleklasse ad gangen samt højst fem borde i skolestørrelse. Man skal kunne samle klassen til en fælles intro og en storskærm eller TV-skærm til at vise en enkelt introvideo. Hverken elever eller bibliotekar/lærer skal bruge skærme, telefoner mv. til aktiviteterne.

Forløbet kan faciliteres af en enkelt person og kræver ikke andet end, at man:

følger vejledningen til at opstille materialerne i biblioteksrummet.

står bag en indledende øvelse med klassen. (Med hjælp fra en video)

står til rådighed undervejs med adhoc hjælp.

faciliteringen kræver IKKE viden om TID eller videnskabelige metoder!

I forhold til forløbene i 2016 og 17 er opgaverne i 2018 blevet endnu mere ligetil for eleverne at forstå, lige som der ikke skal bygges så avancerede dele. Kort sagt: Programmet kan faciliteres med mindre forberedelsestid og færre ressourcer end tidligere, men er stadig et læringsforløb af høj kvalitet, der giver eleverne et indblik i forskningens verden - ude på biblioteket.

Bibliotekerne kan tilmeldes sig Forskningens Døgns Skoleprogram 2018 frem til den 1. februar. Tilmelding kan ske her

På tilmeldingen angiver I, hvor mange forløb/skoleklasser I forventer at gennemføre. Materialerne pakkes og sendes ud til bibliotekerne i løbet af uge 11. Alle materialer produceres, så det kan klare at blive brugt af flere klasser, så I kan roligt invitere mange skoleklasser til hvert bibliotek i april.

Introduktionsvideo til Skoleprogrammet

Kontakt gerne Biblo, hvis I har brug for mere information. Du finder deres kontaktinformationer her