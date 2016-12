Viborg Kommune er et af Jyllands stærke vækstområder og en foregangskommune, som gennem nytænkning, dialog og et levende demokrati går nye veje og skaber unikke resultater.

Viborg Kommune er landets 9. største med over 93.000 indbyggere fordelt på 1.400 km2. I kommunen er der i alt ca. 50.000 arbejdspladser – heraf ca. 8.600 engagerede ansatte ved Viborg Kommune, der har viljen til at skabe vækst og velfærd for borgerne hver dag. Ledelse og samarbejde bygger på værdier - ikke på regler.

Der er plads til forskellighed, og vi behandler hinanden ordentligt.

Der bliver lagt vægt på at udvikle og dygtiggøre os.

Vi har modet til og muligheden for at tænke nyt.