En verden af viden

Viborg Kommune kan igen i år præsentere en række spændende arrangementer, som vores samarbejdspartnere afholder i perioden mandag den 24. til lørdag den 29. april 2017.

Arrangementerne henvender sig til forskellige målgrupper og giver alle aldersgrupper mulighed for at få et kig ind i forskningens verden og se, hvordan den præger vores dagligdag.

Nogle af dette års emner omhandler:

Forskning inden for sundhed og behandling

Teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Religionsforskning

Til skoleeleverne er der lavet et meget spændende program, hvor de får tilbud om at tilmelde sig klassevis til arrangementer som Bliv en ægte skraldehelt, Fremtidens bæredygtige håndværkere, Teknologi i flyvevåbnet og Energihaven.