Kan vi nudge os til bedre behandling i sundhedsvæsenet?

Det er ikke altid let at få mennesker til at ændre vaner – heller ikke læger. Derfor forskes der i stigende grad i, om nudging kan påvirke læger og andet sundhedspersonale til at give den mest optimale behandling.

Nudging er små adfærdsinterventioner, som får mennesker til at ændre adfærd – uden at fratage dem det frie valg eller presse dem med sanktioner eller straf.

Under dette foredrag giver forsker Maya Fey Hallett, der er ph.d.-studerende ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet et overblik over, hvad vi egentlig ved om, hvor godt nudging virker.

For kan det virkelig passe, at lægen ikke altid gør dét, der er bedst?

Tilmelding og praktisk:

Arrangementet er gratis for alle. Tilmelding er dog nødvendig – senest torsdag den 20. april 2023.

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside.

Foto: Annie Spratt/Unsplash