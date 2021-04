På digital tur i det danske herregårdslandskab

Kom med på opdagelse i det danske herregårdslandskab. Gennem lancering af en række digitale produkter kan du blive klogere på historien om herregårdene, landskabet og menneskets samspil med herregårdslandskabet.

Landskabet omkring herregården afspejler godserne som store landbrug, skovbrug og indtægtskilde for godsejerne gennem tiden. Det fortæller den store historie om herremand, fæstebonde og landets arbejderklasse. Og det udmærker sig ved at værne om elementer uden umiddelbar brugsværdi – ’herligheder’ – der både tæt på og langt fra den karakteristiske hovedbygning har bragt herskabet ud i landskabet.

I løbet af festivalugen præsenterer Dansk Center for Herregårdsforskning det danske herregårdslandskab gennem kortere filmproduktioner, mens landskaberne – historisk såvel som i dag – fremvises gennem et rigt billed- og kildemateriale. Film, billede og lyd understøttes af tekster, der gennem temaerne "Hovedbygningen i landskabet", "Herskabet i landskabet" og "Produktionslandskabet" tilsammen vil udfolde det danske herregårdlandskabs mange fascinerende aspekter.

Internationale strømninger kom først til de danske landområder via herregårdene. I buketten af ugens små fortællinger om herregården og dens landskab er derfor bl.a. professor Jonathan Finch om 1700-tallets mest indflydelsesrige landskabsarkitekt, engelske Lancelot ’Capability’ Brown, og gennem ham det herskabelige landskab som ét af kulturmiljøets mest signifikante kendetegn. Jonathan Finch er professor ved University of York og er aktuel med bogen "Capability Brown, Royal Gardener: The Business of Place-Making in Northern Europe".

Praktisk info

Alt indhold gøres tilgængeligt på Dansk Center for Herregårdsforsknings hjemmeside danskeherregaarde.dk samt gennem forskningscenterets øvrige platforme herunder sociale medier: facebook.com/herregaardsforskning.