Grøn omstilling i mode-og tekstilbranchen. Hvordan kan ny designforskning styrke din virksomhed?

Mode- og tekstilbranchen er blandt de mest klima- og miljøbelastende sektorer globalt.

Med sin sæson- og trenddrevne forretningslogik, hvor den ene nye kollektion erstatter den næste, er der bred enighed om, at branchen skal omstilles drastisk – især med øget fokus på cirkulær økonomi.

Som følge heraf har EU netop fremlagt en tekstilstrategi, med Eco Design kriterier.



Dansk Erhverv og Det Kongelige Akademi inviterer til en vidensbaseret debat om grøn omstilling i modebranchen med fokus på, hvilken rolle forskning i design og bæredygtighed kan spille i den grønne omstilling af modebranchen.

Eventet vil tage afsæt i EU’s tekstilstrategi, som vil få store konsekvenser for danske beklædnings- og tekstilvirksomheder fremadrettet.



Mød forsker Else Skjold, lektor, ph.d. i design og bæredygtighed fra det Kongelige Akademi, ekspert i cirkulær økonomi, forbrug og produktion, Lars Mortensen fra det Europæiske Miljøagentur og Jess Fleicher fra Son of a Tailor, en tøjvirksomhed bygget på principperne om eksperthåndværk, enkelt dansk design og on-demand produktion.

Kom, stil spørgsmål og deltag i debatten om mode- og tekstilbranchens fremtid. Debatten vil være faciliteret af erhvervsjournalist Mikkel Sorgenfrey (tidligere Altinget og Fashion Forum).

Program:

16.00-16.05: Velkommen fra Dansk Erhverv

fra Dansk Erhverv 16.05-16.25: Oplæg ved Else Skjold fra det Kongelige Akademi

fra det Kongelige Akademi 16.25-16.35: Oplæg ved Lars Mortensen fra EEA

fra EEA 16.35-16.45: Q&A; med Jess Fleischer fra Son of a Tailor og Celine Schrøder Knauer, Country Manager i Tise Denmark.

16.45-17: Spørgsmål fra salen og debat i panelet

og debat i panelet 17-17.30: Netværk



Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding her: https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/2022/april/forskningens-dogn-gron-omstilling-i-mode-og-tekstilbranchen/