Rundvisning i grundforskningslaboratorie på DTU: NanoPhoton. Se DTUs renrum

Kom og oplev DTU’s seks grundforskningscentre: bigQ, CeMiSt, IDUN, NanoPhoton, SPOC og VISION, og et pionercenter CAPeX. Alle med hel eller delvis finansiering fra Danmarks Grundforskningsfond.



Tag en millimeter og del den i en million lige store stykker, så har du en nanometer. Hvis man laver teknologi på nanometerskala, er et støvkorn pludselig et stort problem. I DTUs renrum bliver luften derfor hele tiden skiftet ud og filtreret, så man fjerner 99.9% af alle partikler. Den ekstreme renhed er nødvendig for at kunne fabrikere de nanostrukturer med kontrollerbare dimensioner på få nanometer, der udgør kernen i NanoPhoton. Vi går sammen gennem DTU Campus til rentrummet, hvor vi hører om nanofabrikation og ser forskerne arbejde med de forskellige maskiner. Varighed ca. 1 time.