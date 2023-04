Oplev comedy med Videnskabeligt Udfordret og kom til tirsdagsbar på SDU Odense

Få en gratis øl, videnskab og comedy i en helt ny dimension! SIF og IDA inviterer dig til en uforglemmelig tirsdag aften i Nedenunder! Vi garanterer grin og skøre videnskabsfakta, når Videnskabeligt Udfordret indtager scenen.

I anledning af Forskningens Døgn har IDA og SIF i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet booket nogle helt særlige gæster til at få dig i godt humør - Videnskabeligt Udfordret! Hvis du ikke allerede kender dem fra deres grineren podcast, så er det på høje tid, at du møder dem. De vil blande videnskab og komedie på den mest uventede måde og vise dig, at forskere også kan have mærkelige ideer, når de står under bruseren!

Arrangementet foregår tirsdag den 25. april. Dørene åbner for alle kl. 16:15, og IDA giver den første kolde drink, hvis du tilmelder dig dette event. Videnskabeligt Udfordret går på scenen kl. 17 og vil præsentere noget af den mest skøre forskning, du nogensinde har hørt om!

Når showet er slut, så fortsætter festen. Bliv og hæng ud, til bartenderen råber "sidste omgang".

Praktisk og tilmelding:

Alle er velkomne, men hvis du tilmelder dig via IDA, så giver vi den første øl gratis! Det vil sige, du ikke skal være medlem af IDA for at tilmelde dig. Tilmeldingsfristen er mandag aften den 24. april. Du tilmelder dig her

Så kom og vær med til denne fantastiske aften, som ministeriet sammen med SIF og IDA har arrangeret i anledning af Forskningens Døgn!

Illustration: Videnskabeligt Udfordret