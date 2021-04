Din krop er ikke forkert; tøjet skal passe til kroppen

Har du købt tøj, der fik dig til at tro at din krop er forkert? Har du glemt at lave knibeøvelser, fordi du koncentrerede dig om dit barn? Eller udskyder du træningen af bækkenbunden fordi du tænker at inkontinens kun rammer ældre?

På KEA’s udstilling i gården bag Empire Bio kan du blive klogere på, hvordan modevirksomheder kan lave tøj, der er digitalt tilpasset din krop. Du kan også opleve en idé samskabt med forskellige mødregrupper, som kan afhjælpe inkontinens på Nørrebro.

Og så kan du blive klogere på, hvordan Building Information Modelling (BIM) kan bruges i byggeprocesser. Og du kan se eksempler fra KEA’s bidrag til Copenhagen Light Festival.

Projekterne er skabt af forskere, undervisere og studerende fra KEA’s uddannelser fra programområderne Design, Digital, Teknik og Byg.

Praktisk info

Udstillingen med KEA's forskningsprojekter kan ses udendørs i gården ved Empire Bio.