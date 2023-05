Lær at blive mere kreativ

Er kreativitet forbeholdt de heldige få, eller har alle mennesker en indre kilde til kreativitet? Kan man lære at være mere kreativ? Og hvornår er man mest kreativ? Få svaret til et spændende foredrag og prøv selv kreative processer med Johanne Stege Philipsen, ph.d. og udviklingskonsulent.

I mange år var forskningen i kreativitet primært fokuseret på det enkelte og særligt kreative individ. Man fejrede myten om det kreative geni og bestræbte sig på at kortlægge kreative menneskers unikke personlighedstræk.

Senere fandt man ud af, at alle indeholder kapacitet til kreativ tænkning, og at det har mere at gøre med en specifik måde at tænke på snarere end en liste over personlige egenskaber.

Derudover kunne man konstatere, at folk elsker at indgå i kreative aktiviteter sammen, og der opstod en mangfoldighed af professionelle praksisser omkring kreative processer i grupper.

Kom og hør om forskning i kreativitet og prøv selv kreative teknikker af. Måske opdager du nye sider af din egen tænkning?

Tilmelding og praktisk:

Foredraget foregår på den gamle Orgelfabrik, der nu huser kreativitet og innovation, og som også er et besøg værd i sig selv.

Tilmelding er nødvendig på forhånd. Skriv en mail til booking@orgelfabrikken.live og angiv navn og billet-antal.

Foredraget er en del af 'Forskningens Døgn i Kgs. Lyngby', hvor der er masser af spændende arrangementer på programmet. Oplev for eksempel en tidsforsker, bliv klogere på kunstig intelligens, leg med robotter, få taget dit CO2-aftryk og meget mere.

Foto: Júnior Ferreira/Unsplash