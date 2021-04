Madspild og innovation i køkkenet – et online undervisningsforløb

Vil du og dine elever arbejde undersøgende med sanser og smag? Så brug Smag for Livets gratis og særligt udviklede forløb med temaet: »Mindre madspild med mere smag«.

Køkkenet er verdens bedste laboratorium. Her kan man bruge sine sanser og hænder til at undersøge alt, hvad der kan spises og innovere sig til mere bæredygtig mad.

Køkkenet og maden er et oplagt afsæt for aktiviteter, og Smag for Livet tilbyder derfor et forløb, som udskolingslærere selv kan gennemføre med eleverne. I forløbet skal eleverne bruge sanserne til at undersøge årsager til madspild og innovere sig til mere ansvarligt forbrug.

Eleverne skal bl.a. stifte bekendtskab med forskellige datomærkninger og lære, hvordan man kan anvende sanserne til at undersøge og vurdere, om maden er frisk. De bliver præsenteret for retten rizza – et våben i kampen mod madspild i hjemmet. Og de skal selv udvikle løsninger, der mindsker madspild hjemme i deres egne køkkener.

Undervisningsmaterialet indeholder lærervejledning, elevmaterialer og en række inspirationsmaterialer om smag, forskning og praktiske løsninger i køkkenet. Eleverne bliver bl.a. introduceret til hvad det vil sige at forske, og hvordan vi kan bruge køkkenet som laboratorium. Det giver mulighed og plads til læring om smag og sanser, håndværk og videnskab – og kompetencer til at bruge deres smag til bæredygtige madvalg.

