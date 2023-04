Gå på jagt efter Den Mystiske Portnøgle

På vej rundt i Odenses bymidte løser du gådefulde, matematiske opgaver for at finde næste stop på vandringen.

Bliver opgaverne løst rigtigt, lykkes det måske at finde Den Mystiske Portnøgle, som ellers har været forsvundet i mange år, og som Kammerraadinden meget gerne vil have din hjælp til at finde.

Du bliver hvirvlet ind i en fortælling, som trækker tråde til H.C. Andersens eventyr 'Portnøglen' og samtidig forbinder historiske steder i Odense midtby med gådefulde matematik-opgaver, som til sidst fører dig i retning af det sted, hvor portnøglen er.

Fortællingen og gåderne er samlet i hæftet 'Den mystiske Portnøgle – et eventyrligt matematik-mysterium', der henvender sig til familier, som er vilde med gåder og matematik.

Tilmelding og praktisk:

Børn fra 10 år kan fint gennemføre aktiviteten, hvis de er sammen med voksne.

Unge fra 8. klassetrin kan gennemføre aktiviteten uden hjælp; men det er en fordel at være en gruppe på to-fire personer.

Du henter et opgavehæfte i baren på cafeen Nelle's i Overgade 21A, Odense C.

Du skal bruge:

noget at skrive med

en opladt telefon

en saks



Det tager ca. 1,5 time at gennemføre aktiviteten.

Foto: Syddansk Universitet