Danmarkshistorien skrives om: Skrydstrup- & Egtvedpigen var nok ikke kosmopolitter

De to ikoniske bronzealder-piger fra Egtved og Skrydstrup var nok lokale og kom ikke rejsende langvejs fra. Men hvorfor troede forskerne tidligere, at de var indvandrere? Og hvad fortæller de nyeste data om kvindernes liv?

Mange undersøgelser af oprindelsen og bevægelsen af forhistoriske mennesker er baseret på strontium isotoper. Sådanne studier kræver nøjagtige referencekort, der ofte er baseret på nutidigt overfladevand. Men vores studie har vist, at den landbrugskalk, der tilsættes på kalkfattige jorde i det moderne landbrug, kan ændre strontiumforholdene væsentligt.

En genfortolkning af Egtvedpigen og Skrydstrupkvinden fra bronzealderen med strontium isotop-værdier, der ikke er påvirket af moderne landbrugsskalk, indikerer, at det er mest sandsynligt, at kvinderne stammer fra — og tilbragte hele livet i — områderne omkring deres gravhøje.

De kom ikke langvejs fra som tidligere troet.

Alligevel er resultaterne interessante, især Egtvedpigens, der viser, at hun levede en del af året i et område, nok Vejle Ådal nær Egtved, og en del af året et andet sted, nok på hedesletten omkring Egtved.

Det fortæller forsker ved Aarhus Universitet, Rasmus Andreasen, om i dette foredrag. Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.