Kan skønlitteratur gøre os sundere?

Bliver læger bedre til deres arbejde ved at læse skønlitteratur? Kan fordybelsen i kunst give patienter livskvalitet og meningsfuldhed i tilværelsen? På SDU er det netop nogle af de spørgsmål, som man forsøger at besvare.



På SDU i Odense underviser de lægestuderende i et fag, der hedder Narrativ Medicin, og man forsker på livet løs i noget, der kaldes Sundhedshumaniora. Det kan du blive klogere på i dette foredrag med professor på SDU, Peter Simonsen.

Kernen i undervisningen er en idé om at nærlæsning af skønlitterære tekster og fordybelse i kunst om svære emner, gør de studerende bedre til at lytte, forstå og præcist gengive det, som patienterne fortæller. Dermed kan det i sidste ende give bedre og mere effektiv behandling.

SDU forsker også i spørgsmålet om, hvordan læsning af skønlitteratur kan give livskvalitet og meningsfuldhed i tilværelsen.

I dette foredrag præsenterer Peter Simonsen i den forbindelse resultater fra et projekt om højtlæsning for mænd i pensionsalderen: 'Læs som mand!'



Peter Simosen vil derudover give eksempler på skønlitteratur brugt i undervisningen og beskrive, hvordan undervisningen på SDU foregår i praksis. Han vil også give en introduktion til hele forskningsprojektet 'Læs som mand'.

