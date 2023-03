Kan skønlitteraturen gøre os sundere?

Bliver læger bedre til deres arbejde ved at læse skønlitteratur? Kan fordybelsen i kunst give patienter livskvalitet og meningsfuldhed i tilværelsen?

Det er nogle af de spørgsmål, de forsøger at besvare på Syddansk Universitet, hvor der forskes i sundhedshumaniora.



I dag bliver læger undervist i faget 'Narrativ Medicin' på SDU Odense. Kernen i undervisningen er en idé om, at nærlæsning af skønlitterære tekster og fordybelse i kunst om svære emner, gør de studerende bedre til at lytte, forstå og præcist gengive det, som patienterne fortæller. Dermed kan det i sidste ende give bedre og mere effektiv behandling.



Foredraget holdes af Peter Simonsen, professor ved Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet. Han vil også fortælle om forskningsprojektet 'Læs som mand', som undersøger højtlæsning for mænd i pensionsalderen.

Tilmelding og praktisk:

Foredraget er gratis, men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig ved at bestille en billet på vores hjemmeside.

Foto: Syddansk Universitet