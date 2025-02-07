Videnskabsfestivalen 2027 - KAOS

Kaos findes i universet, i naturen, i samfundet og i os selv. Det er både vores grundtilstand og verdens orden – og historisk en drivkraft for videnskabelig opdagelse.

Vi leder efter mønstre i det tilsyneladende tilfældige, sammenhænge mellem det fjerne og det nære og reglerne bag det, vi endnu ikke forstår. Fra atomer til adfærd. Fra jordlag og hjernehvirvler til samfund, sprog, celler og stjernestøv.

For verden hænger sammen på måder, der kan være svære at begribe. Den besynderlige virkelighed inde i jordens mindste partikler er forbundet til universets yderste galakser via usynlige systemer. En lille forandring i et økosystem kan sætte skred i en kædereaktion. En idé kan ændre et samfund. En krise kan splitte en verden og samle et folk.

I århundreder har vi idealiseret forestillingen om det hele, rationelle menneske. Men mennesker er ufuldstændige, modsætningsfyldte og uforudsigelige. Vi forsøger at forstå os selv, hinanden og de samfund, vi bygger – og opdager igen og igen, at de ikke lader sig kontrollere fuldstændigt.

Det samme gælder for verden omkring os. Klima, krige, økonomier, migration og teknologiske omvæltninger viser, hvordan begivenheder på tværs af kloden hænger sammen i komplekse kæder af årsager og konsekvenser.

Kaos kan aflejre sig som usikkerhed. Men det kan også generere nysgerrighed, erkendelse og nye muligheder. Det er i mødet med det uforudsigelige, at vi må stille nye spørgsmål.

Forskningen opstår ikke i et vakuum. Den resonerer med tidens omvæltninger og er samtidig med til at forandre dem. Den skaber midlertidig orden og baner vejen for svar på de største gåder.

Derfor samler Videnskabsfestivalen arrangementer og formidling om et fælles tema. Et tema, der giver vidt forskellige fagligheder noget at mødes om, åbner nye spørgsmål og får forbindelser på tværs til at træde frem. Det er ikke et tema, forskningen skal presses ind i, men en linse, vi kan se den igennem.

Til Videnskabsfestivalen 2027 undersøger vi KAOS. Ikke som fraværet af orden, men som en del af den orden, vi endnu ikke helt forstår. For videnskaben sætter ikke kun kaos i system. Den tvinger os også til at opdage forbindelserne i det, vi troede var tilfældigt.