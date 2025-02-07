Tilskud til lokale arrangementer i 2027

Puljemidlerne for Videnskabsfestivalen udgør 1 mio. kr. i 2027 og administreres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Puljemidlerne er en del af de udlodningsmidler (tidligere Tips- og Lotto-midler), som styrelsen råder over.

I 2027 åbner festivalen torsdag den 22. april og kører til og med søndag den 2. maj.

Forskningens Døgn er en årlig, landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at:

Såvel personer som institutioner, virksomheder og organisationer (både offentlige og private) kan søge om puljemidler. Det er kun muligt at modtage én bevilling per ansøger. I kan søge om støtte til flere aktiviteter i én ansøgning.

Målgrupper

I jeres ansøgning skal I beskrive, hvilke målgrupper jeres event henvender sig til. I bestemmer selv, hvem målgruppen for jeres event er. Det kan være unge, voksne, familier, børn og så videre.

Krav for at få støtte

For at kunne få støtte til en aktivitet skal aktiviteten gennemføres inden for festivalens formål, og den skal formidle forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden mener vi viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan forestås af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere samt ansatte medarbejdere ved den institution/virksomhed, der afholder eventen.

Mindre dele af eventen som musikindslag og lignende behøver ikke direkte at relatere sig til forskning, så længe de primære aktiviteter er inden for festivalens formål.

Vi støtter ikke rene foredragsarrangementer, da Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i forvejen finansierer foredragsarrangementer i regi af Bestil en Forsker-ordningen. Man kan dog søge støtte til aktiviteter, hvor der indgår foredrag, forudsat at det ikke er det bærende element.

Ansøgning og vurderingskriterier

Når vi vurderer ansøgningerne, lægger vi vægt på:

at I har anvendt Videnskabsfestivalens ansøgningsskema (se link nedenfor)

at I har skrevet en ansøgning, der er så uddybende og forståelig, at vi kan vurdere jeres event-idé og budget, og at jeres aktiviteter lever op til formålene med festivalen

at jeres aktiviteter formidler forskningsbaseret viden som det primære

at jeres aktiviteter er relevante for de angivne målgrupper

at jeres kompetencer til de samlede aktiviteter er gode.

Skal vi prioritere mellem ansøgninger, lægger vi særligt vægt på, at:

aktiviteten understøtter og bygger bro til årets tema

aktiviteten er nytænkende i sin form

aktiviteten henvender sig til yngre målgrupper (unge: 18-26 år og unge voksne: 27-35 år)

jeres forventede antal deltagere står mål med det ansøgte beløb.

Vi lægger desuden vægt på, at den samlede puljeuddeling skaber geografisk spredning af aktiviteter.

Vi gør opmærksom på, at der kan være konkurrence mellem ansøgere/ansøgningsidéer, og at det samlede ansøgningsbeløb kan overstige de disponible midler. Det er derfor ikke sikkert, at I kan opnå en bevilling, selv om I opfylder kriterierne.

Hvad kan man søge om støtte til?

I kan søge om støtte til bl.a.:

honorarer til eksterne personer, som for eksempel udgifter til eksterne forskere, kunstnere, digitale facilitatorer, konferencierer med betydelig relevans for arrangementet med mere

arrangementer, hvor foredrag indgår som ét element af flere

leje af lokaler, boder, telte, teknisk udstyr m.v.

entré-indtægter, hvis I giver gratis adgang til et arrangement i regi af Videnskabsfestivalen

markedsføring.

Ud over tilskud til entré-indtægter giver vi kun støtte til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. I kan ikke søge om støtte til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til persontransport (taxa og lign.) og forplejning, medmindre det er en del af en honoraraftale med eksterne partnere.

Udgifter hos samarbejdspartnere betragtes ikke som ”udgifter ud af huset”. En samarbejdspartner er en partner, der bidrager til aktiviteten med medarbejdere, lokaler, penge eller andet. Det er ikke en ekstern konsulent eller leverandør, som skal betales for sine ydelser.

I kan maksimalt søge om støtte på 50.000 kr. og minimum 15.000 kr. Puljemidler udbetales eksklusive moms. Derfor skal ansøgninger og regnskaber aflægges eksklusive moms.

Privatpersoner eller institutioner, der ikke kan fradrage moms, kan yderligere søge om at få dækket de ekstra udgifter, I har til moms. Det betyder, at I ud over de maks. 50.000 kr. i alt uden moms, også kan søge om at få dækket jeres momsudgifter.

Ønsker I også at søge om få dækket jeres momsudgifter, skal I i jeres ansøgning angive både de forventede udgifter til arrangementet uden moms samt angive jeres samlede forventede momsudgifter til arrangementet.

Eks.: Jeres arrangement forventes at koste 50.000 kr. i alt uden moms. Derudover forventer I at have 5.000 kr. i udgifter til moms. Ansøgningen kan dermed være på 55.000 kr.

Private virksomheder og institutioner

Støtte til private virksomheder og institutioner, der sælger varer eller tjenesteydelser, gives i overensstemmelse med EU-Kommissionens de minimis-forordning. Det betyder, at I som privat virksomhed ikke kan modtage støtte fra puljemidlerne, hvis virksomheden i forvejen har modtaget støtte på mere end 300.000 € inden for en periode på tre regnskabsår.

Private virksomheder skal kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Det sker ved underskrift af en de minimis-erklæring, som alle private aktører skal indsende. Se skema nedenunder.

De minimis-forordningen fremgår af EU-Kommissionens forordning (EU) nr. 2023/2831 af 13. december 2023 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.

Krav om egenfinansiering

Alle aktiviteter kræver en medfinansiering på minimum 50 procent. Støttemodtagere skal dermed selv betale minimum 50 procent af de samlede udgifter til en aktivitet. Heraf kan arbejdstimer bruges som finansiering. Hvis man bruger intern løn som finansiering, beregnes timelønnen som den faktiske lønudgift, dog maksimalt 600,00 DKK per time, inklusive overhead.

Eksempel på egenfinansiering: Hvis man søger støtte på 40.000 kr. til en eller flere aktiviteter, skal de samlede udgifter udgøre minimum 80.000 kr.

Markedsføring

Det er et krav, at de støttede aktiviteter bliver markedsført med Videnskabsfestivalens grafiske elementer (logo m.v.). Aktiviteterne skal derudover fremgå i det officielle program på festivalens hjemmeside. Nærmere information følger.

Andre gældende regler Som arrangør har I ansvaret for, at jeres event overholder diverse myndighedskrav, og at I har indhentet de fornødne tilladelser hos politi, brandvæsen, kommune osv. I er også dataansvarlige i forhold til den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med udformning af eventbeskrivelse, markedsføringsmateriale, tilmelding osv. Er I vært for et event, hvor der skal tages billeder, videoer osv., skal I også være opmærksomme på jeres dataansvarlige forpligtelser. De støttede aktiviteter må som udgangspunkt ikke være forbundet med en entré-udgift for de besøgende. Dog kan I søge om dispensation, hvis det kan godtgøres, at arrangementet indeholder særlig forplejning eller andre ekstraordinære elementer, der ikke kan dækkes af støttemidler eller medfinansiering. En eventuel publikumsbetaling kan aldrig overstige de faktiske udgifter til eventen. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der kan give denne dispensation. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forbeholder sig ret til at afvise arrangører og events, der 1) kan mistænkes for at forsøge at udbrede pseudovidenskab, 2) udelukkende bruger Forskningens Døgn til at reklamere for egne produkter, 3) er usaglige eller 4) kan mistænkes for at bruge Forskningens Døgn til at udbrede ekstreme og/eller samfundsfjendtlige holdninger. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forbeholder sig også retten til at skære i bevillingen, hvis vi vurderer, at det ikke klart fremgår i budgettet, hvad de oplyste udgifter dækker, eller at der er tale om ”udgifter ud af huset”. Et tilsagn om puljemidler kan bortfalde, hvis den støttede aktivitet ændres væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i ansøgningen, uden at I har aftalt det på forhånd og skriftligt med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det samme gælder, hvis arrangementet aflyses, og hvis man som tilskudsmodtager ikke overholder de deadlines for afrapportering, der er angivet. Eventuel misligholdelse reguleres i øvrigt af dansk rets almindelige regler. Sådan søger I I kan sende jeres ansøgning via Uddannelses- og Forskningsstyrelsens ansøgningssystem – e-grant. Det er jeres ansvar som ansøger, at ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger. Ansøgningen skal skrives i et ansøgningsskema, der kan downloades via linket nedenfor. Ansøgningen skal indeholde et specificeret budget og være angivet uden moms. (Se momsregler ovenover, hvis du er en privatperson, der søger). Vi opfordrer til, at ansøgningen maksimalt fylder fire sider. I skal sende ansøgningen senest torsdag den 17. december 2026, kl. 12.00. Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar i slutningen af januar 2027. Ansøgere får svar i den e-mailadresse, som er opgivet i ansøgningen. Ansøgningsskema og vejledninger



Ansøgningsbilag (Word)





De minimis-erklæring (Pdf)





e-grant-ansøgning



I kan finde en vejledning til e-grant på ufsn.dk: e-grant-selvbetjeningsportal



Har I tekniske spørgsmål, se mere på ufsn.dk: Support til e-grant



Afrapportering af puljemidler Som arrangør skal I afrapportere, hvordan en event er gået. Fristen er senest tre måneder efter arrangementets afholdelse. Bilagene, der skal udfyldes, finder I her: Regnskabsskema til afrapportering (Excel)





Skema til slutrapport (Word)

Tilmeld jer som arrangører

Husk at oprette jer som bruger og arrangør her på forsk.dk. Se hvordan på siden:



