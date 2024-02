Er kunst og kultur godt for dig?

Om kunst og kultur er godt for dig er et tricky spørgsmål med en række modsatrettede svar: Der et hastigt voksende fokus på helbredsmæssige effekter af fx KOL-kor eller dans med Parkinson-patienter og ”kultur på recept” finder vej ind i sundhedssystemet.

At kunst kan påvirke på både fysiologisk og følelsesmæssigt niveau er kendt i kunstfaglige sammenhænge, og nu også lægefagligt dokumentet. Omvendt har det grundlæggende kulturpolitiske ideal om kunst og kultur som alment dannende og demokrati delvist fejlet.

Gentagne kulturvaneundersøgelser viser, at det trods årtiers kulturpolitiske indsats stadig primært er de veluddannede og velstillede, der bruger de offentligt finansierede kulturinstitutioner. Samtidig bidrager kulturelle aktiviteter med økonomisk vækst og brandværdi. Men har kunsten også en værdi i sig selv?