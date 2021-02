Fysisk aktivitet fremmer sundhed og trivsel – er 30 minutter om dagen nok?

Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 30 minutters daglig fysisk aktivitet. Forskningen peger på, at al bevægelse tæller - ikke kun for vores fysiske sundhed, men også for vores mentale trivsel.

Bevægelse skal tænkes ind i løbet af dagen og kan udøves som en del af arbejde, fritid eller transport. Coronaepidemien har betydet et skift i rutiner og også bevægelsesmønsteret. Mange af os sidder ned hjemme foran skærmen i mange timer om dagen, motionsaktiviteter er lukkede, og hverdagsmotionen er væk.

Kan en daglig gåtur på 30 minutter fremme mental og fysisk sundhed – og er det nok? I dette oplæg kommer jeg ind på hvad fysisk aktivitet betyder for sundhed og trivsel, og hvor meget der kræves for at opnå en helbredsmæssig effekt.