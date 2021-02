Kan brændselsceller og elektrolyse løse fremtidens energiudfordringer?

Vingerne snurrer rundt på vindmøllerne og producerer strøm. En anden dag er der helt vindstille. Danmark er i fuld gang med den grønne omstilling. Målet er at nedbringe udledning af drivhusgasser ved at bruge vedvarende energikilder i stedet for fossile brændstoffer i energiforsyningen.

Vind og sol står højt op på listen over vedvarende kilder. Det er naturen, der bestemmer, om vinden blæser eller solen skinner. Men det er os mennesker, der vil bestemme, hvornår og hvilke energier vi vil bruge. Så hvad gør vi, hvis vinden ikke blæser, solen ikke skinner eller hvis det blæser mere end, vi har brug for?

Det kræver, at vi kan producere strøm fra andre kilder, og at vi kan lagre strøm til senere brug. Brændselsceller og elektrolyse er to teknologier, som netop kan det. Foredraget vil handle om, hvad teknologierne går ud på, og hvor vi står henne i dag.