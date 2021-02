Ledelse i praksis - om forskelle i teori og praksis

Danske virksomheder bruger i dag millioner af kroner på at udvikle deres ledere til at blive dygtige og mere produktive.

Forskningen arbejder kontinuerligt med at udvikle teorier og forståelser af ledelse for at blive bedre til at forstå hvad ledelse er og hvordan det kan udvikles.

Men overraskende lidt forskning og udvikling tager udgangspunkt i den praksis hvor ledelse foregår.



I dette oplæg afprøves forskellige klassiske forståelser af ledelse op mod den praksis, som jeg forskede i.

Der lægges op til dialog om jeres praksis og den ledelse som foregår hos jer. Hvilke spørgsmål må man stille sig selv, hvis man vil sikre return on investment på sine aktiviteter?

Hvilke forestillinger må man passe på med? Og hvordan kan vi, hos os, arbejde med en praksisforankret tilgang til udvikling af ledere og ledelse?

Foto: Shutterstock