Moralsk stress i et accelereret arbejdsliv

Lever vi i en tilstand af tidsnød? Forskningen beskriver, at det kan skabe moralsk stress, når sygeplejersker ved, hvad de burde gøre i en given situation, men har en oplevelse af, ikke at kunne gøre, hvad de finder etisk korrekt. Men hvad med andre faggrupper, oplever de det samme?

Samtidsdiagnoserne taler om, at alt går stærkt i dag. Samfundet er ikke blot præget af hastighed, men af ekstrem acceleration og deraf fremmedgørelse. I arbejdslivet kan det ses som et højt arbejdstempo. Men mere centralt er det, hvis medarbejdere oplever, at de ikke har tid nok til at udføre deres arbejdsopgaver.

Oplægget handler særligt om de faggrupper, der arbejder med mennesker, velfærdssamfundets frontmedarbejdere. I oplægget giver Pelle et sociologisk bud på, hvad der (måske) kan være med til at bringe os væk fra presset og tættere på ny mening i arbejdslivet.