Nonnebakken: Den skjulte vikingeborg, som er Danmarks nye bud på verdensarv

Vikingeborgen Nonnebakken er Odenses største og væsentligste fortidsminde, men indtil for få år siden var borgen stort set glemt og gemt under den moderne by.

Via en fokuseret forsknings- og formidlingsindsats er denne situation nu vendt på hovedet.



I dag ved vi, at borgen ligger yderst velbevaret og rummer et så stort forsknings- og formidlingspotentiale, at den nu er indstillet til at blive Danmarks næste bud på verdensarv i en serienominering med Harald Blåtands andre ringborge.



I foredraget præsenteres den spændende forskningsproces, og der gives et udblik til den nyeste viden om de øvrige ringborge og deres samlede fortælling.

Illustration: Braun & Hogenberg