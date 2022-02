Straf og konsekvenser i kontekst

Rundt omkring i verden straffer man meget forskelligt, og brugen af fængsel og fængselsforhold varierer betydeligt fra land til land. Det hænger til dels sammen med hvad vi ser som det primære formål med straf - er det hævn, er det at afskrække, er at det at fjerne forbrydere fra gaden, eller er at det at rehabilitere dem, så de kommer på ret spor?



Ofte er man som samfund dog interesseret i at mindske risikoen for ny kriminalitet, og her bliver det essentielt at vide hvilke strafformer, der virker bedst. I dette foredrag vil jeg opsummere den nyeste kvantitative forskning i konsekvenser af straf – både for den kriminelle selv og familien – med særligt fokus på fængselsstraf og alternativerne som samfundstjeneste og elektronisk fodlænke.

Jeg vil også løfte sløret for hvorfor det er så svært at besvare spørgsmål om konsekvenser og effekter af straf.