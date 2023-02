Veje og omveje til universitetet - seks kvinder fra efterkrigsgenerationen beretter

Vi beretter om pige- og kvindeliv, som de har formet sig i årerne efter afslutningen af 2. Verdenskrig og frem til 2020.

Trods forskellige opvækstvilkår og uddannelsesveje ender vi alligevel med at arbejde sammen på samme universitet som universitetslærere og forskere.

Med udsigten til en kommende snarlig pensionering, etablerede vi i 2014 en forskningsgruppe, hvor vi fælles reflekterede over livets brud, uventede drejninger og deres betydninger.

Beretningerne viser, at der var mange omveje til en universitetsuddannelse til trods for flere uddannelsesmuligheder i velfærdsstatens blomstringstid, 1960’ernes politiske bevægelser og kvindebevægelsens bidrag.

Familieforudsætningerne for akademiske løbebaner var ikke oplagte. Ingen af os startede med at have ambitioner om det, men vores livsmuligheder blev meget anderledes end vore formødres.

(Foto: Rigsarkivet)