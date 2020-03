Forskningens Døgn 2020 aflyses

Bestil en Forsker

Aflysningen betyder, at foredragskataloget lukkes for bestillinger per den 12. marts 2020, og at bookede foredrag bliver annulleret.

For arrangører af events

Uddannelses- og Forskningsministeriet opfordrer alle arrangører til at udvise stor forsigtighed og til at overholde myndighedernes løbende anbefalinger, hvis man vælger at opretholde en planlagt event i uge 17.

Opretholder man eventen, må Forskningens Døgns logo eller markedsføringsprodukter ikke anvendes.

De markedsføringsprodukter som bannere, kuglepenne osv., som arrangører eventuelt har bestilt, er blevet annulleret.

Event-kataloget på forsk.dk lukkes mandag den 16. marts.

For modtagere af puljemidler

Aflysningen betyder, at Uddannelses- og Forskningsministeriet kun kan bevilge puljemidler til de udgifter, man som arrangør har forpligtet sig til at afholde senest per den 12. marts 2020.

Aktiviteter på skoler, biblioteker og gymnasier

De undervisningsforløb og programmer, som Forskningens Døgn har udviklet, kan fortsat anvendes. Vi beder dog om stor forsigtighed, og at de kun tages i brug, hvis det er fuldt forsvarligt i forhold til myndighedernes løbende anbefalinger.

Spørgsmål

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til forsk@ufm.dk eller ringe på 7231 8075.

Vi beklager situationen og håber på et godt Forskningens Døgn 2021. Forhåbentlig kan mange initiativer genbruges der.



Venlig hilsen

Sekretariatet for Forskningens Døgn