Kom med på en spændende og unik rundvisning på Øresundsakvariet og lær meget mere om Øresunds unikke dyreliv. På rundvisningen kommer du både igennem vores udstilling og med "behind the scenes", hvor en af vores erfarne biologer vil fortælle om Øresundsakvariets arbejde i og uden for akvariet. Som en del af Københavns Universitet er vi meget mere end et akvarie, og det kan du få et unikt indblik i, når vi til Forskningens døgn inviterer vores besøgende med indenfor.