CSR og bæredygtighed

Bæredygtighed, Corporate Social Responsibility (CSR) og FN’s Verdensmål spiller en efterhånden betydelig rolle for os – både som enkelt individer, i virksomheder og samfundet. Det giver mening på mange planer. Men hvad betyder det mere konkret i en virksomhed? Hvordan kan bæredygtighed hjælpe, understøtte og udvikle forretningen?

Der er potentiale i f.eks. at reducere energiforbruget, minimere skadelige kemikalier i produkter, optimere ressourceforbruget og undgå børnearbejde. Det har betydning for konkurrenceevnen.

Lektor Trine M. Nielsen, VIA, vil i dette foredrag fortælle ud fra nogle af de nyeste informationer om emnet – bl.a. konklusionerne fra en undersøgelse af små- og mellemstore virksomheders arbejde med bæredygtighed som en del af deres forretningsudvikling.

Foredraget giver inspiration til, hvordan en aktiv indsats kan medvirke til, at bæredygtighed bliver en drivkraft for forretningsudvikling. Måske skaber det også værdi for dig?

