Artistic research og performance

Hør en usynlig danser bevæge sig hastigt igennem et dunkelt rum, eller oplev den potentielle lyd af 1.000 blokfløjter, som ligger stille på jorden.

De tre kunstfaglige uddannelsesinstitutioner Rytmisk Musikkonservatorium (RMC), Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) og Den Danske Scenekunstskole (DDSKS) inviterer til en eftermiddag med oplæg, performance, værker, koncerter og diskussion, der alt sammen tager afsæt i den kunstneriske udviklingsvirksomhed – det som på engelsk hedder det mere mundrette 'artistic research'.

Men hvad er artistic research? Og hvordan er forskning anderledes, når den laves af kunstnere? Kom og få svaret lørdag den 27. april på RMC – Rytmisk Musikkonservatorium, når vi åbner til hjernekassen på en række skabende kunstnere.

Program

13.00-13.15: Velkomst og kaffe og te

13.15-13.45: Introduktion ved Niclas Nørby Hundahl (RMC), Jacob Anderskov (RMC) og Anne Gry Haugland (DKDM)

13.45-14.15: Yann Copier, (DDSKS): The Invisible Choreography (performance)

14.15-14.30: Pause med kaffe og te

14.30-15.00: Jacob Anderskov (RMC): Sonic Complexion (koncert)

15.00-15.30: Geir Draugsvoll (DKDM): Collaborative Spaces (oplæg)

15.30-15.45: Pause med kaffe, te og kage

15.45-16.15: Niels Lyhne Løkkegaard (RMC): Sonic potentiality and multiversal reality (oplæg, værk)

16.15-16.45: Nikolaj Hess (RMC) Transformative spejlinger (koncert)

16.45-17.30: Afslutning, netværk og diskussion – tag et glas og lidt snacks

17.30: Tak for i dag