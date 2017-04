Universet i stort og småt

Hovsa – hvor kom universet fra?

Astronom og fysiker Ole J. Knudsen fortæller om universets tilblivelse ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt – med udblik til Bibelens skabelsesfortælling og nogle af de fundamentale grundspørgsmål. Grundsynspunktet er, at naturvidenskab og religion kun kan sammenholdes, når de ikke sammenblandes.

Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål, men i sagens natur er der nogle af dem, som (endnu) ikke kan besvares, og måske andre, som slet ikke kan stilles.

Kl. 13:30, varighed en time



Spiller Gud terninger?

Forsker Amin S. Dehkharghani fortæller om kvantemekanik. Alt i universet, fra lys til atomer og elektroner, opfører sig både som en partikel og en bølge! Det kan lyde meget skørt, for kigger vi rundt omkring, er disse to egenskaber vidt forskellige; en bold er en rund og håndgribelig ting, hvorimod bølger kan gå om hjørner og igennem hinanden. Så hvad er kvantemekanik egentlig for noget, og hvorfor arbejder Amin S. Dehkharghani med det i én dimension? Amin S. Dehkharghani vil forsøge at give et svar på netop disse spørgsmål ved at nævne et par eksempler fra denne vidunderlige og samtidig mystiske verden.

Kl. 19:30, varighed 45 minutter



Sted for begge foredrag: Aktivitets- og kulturhuset P4, Pottemagertoften 4, Højbjerg.