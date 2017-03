Hvad er reguleringsteori - og hvordan kan det bruges til at blive og holde sig slank?

I dette foredrag fortæller jeg om mit forskningsområde, reguleringsteori, der handler om tilbagekoblede systemer. I et tilbagekoblet system bruger man målinger til at manipulere systemet hen til en ønsket tilstand. Et eksempel er en radiatorventil, der måler rumtemperaturen med en indbygget sensor og bruger denne information til at skrue op eller ned for tilførslen af varmt vand i radiatoren. Moderne reguleringsteori tager udgangspunkt i matematiske modeller af et givet fysisk system, og baseret på disse anfører teorien algoritmer, der fortæller hvordan man bedst kan påvirke et system for at få det til at opføre sig som ønsket. Jeg er for nylig vendt tilbage fra USA, hvor jeg har hjulpet præsident Obamas energiministerium med at anvende reguleringsteori for at muliggøre den grønne omstilling, og i foredraget fortæller jeg om dette arbejde.



For nylig beskrev jeg, hvordan man kunne anvende reguleringsteori til at slanke sig og til at holde den slanke linie. Denne historie gik viralt i danske medier i januar 2017, og siden har tusinder af danskere kastet sig ud i at regulere deres vægt med den foreslåede metode. Jeg forklarer teorien bag denne metode, og hvorfor det er muligt at styre sin kropsvægt med matematisk præcision.