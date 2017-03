I fag som indbefatter kontakt til mennesker har undersøgelser vist, at 32 % til 85 % har været udsat for vold. Danske undersøgelser har vist, at især sygeplejersker, SOSU’ er, socialpædagoger og fængselsbetjente rapporterer om høje hyppigheder af vold og trusler om vold. Endvidere er der data, der tyder på, at hyppigheden er stigende.

Adskillige studier har vist, at vold på arbejdspladsen kan relateres til fysiske og psykologiske belastningsreaktioner såsom negative følelser og psykosomatiske symptomer, utilfredshed med jobbet, lav produktivitet og lav organisatorisk commitment. Flere prospektive studier har fundet kort- og langsigtede effekter af vold på både det fysiske og det psykiske helbred, herunder øget sygefravær og symptomer på Post Traumatisk Stress Belastningsreaktion. Samlet er der solide studier, der viser, at vold på arbejdspladsen har en række negative konsekvenser både for de ansatte og organisationen.

Organisatorisk voldsklima refererer til de ansattes opfattelse af organisationens/ledelsens politikker, procedurer og praksisser i forhold til at forebygge, kontrollere og eliminere arbejdsrelateret vold. Et positivt voldsklima signalerer, at ledelsen er støttende og ikke tolererer vold på arbejdspladsen og viser, at ledelsen har en formel politik med henblik på at forebygge vold og forebygge negative konsekvenser af vold. Hypotesen er, at dette vil øge både de ansattes og ledelsens opmærksomhed på voldsforebyggelse og dermed mindske risikoen for arbejdsrelateret vold. Indtil nu er der flere studier, der viser, at et positivt voldsklima er sammenfaldende med reduceret rapportering.