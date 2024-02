Tak for lort: Hvordan vi studerer antibiotikaresistens med supercomputere

Bakterielle infektioner, der ikke længere kan behandles med antibiotika, er et stort og voksende problem. Antibiotikaresistens har over en million ofre om året og har udsigt til at blive den næststørste dræber, kun overhalet af hjerte-kar-sygdomme.

Bakterier har masser af sex, også med andre bakteriearter. Når bakterier har sex, overføres stykker af arvemateriale mellem dem. Disse stykker DNA indeholder gener, der kan give modtageren nye evner, hvilket desværre inkluderer resistens over for lægens medicin. Store, globale netværk af bakterier deler altså superevner med hinanden, så antibiotika virker dårligere og dårligere.

Jeg vil fortælle om, hvordan vi på DTU bruger moderne DNA-teknikker og supercomputere til at studere hyppigheden og udbredelsen af resistens i dyrelort, i miljøet og i dig - ved at undersøge, hvad du skyller ud i toilettet!